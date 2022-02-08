Украинский эксперт Скаршевский раскрыл "план Б" Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский имеет "план Б" по Донбассу. Согласно ему текущий конфликт будет попросту заморожен, считает украинский эксперт Виктор Скаршевский. Он уверен, что содействие в этом вопросе окажет Верховная рада.

"План Б" — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса (мирного урегулирования. — Прим. Лайфа). Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чём-нибудь договорятся, кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли? Конечно же, нет", — заявил Виктор Скаршевский в эфире телеканала "Наш".

Он уверен, что отсутствие прогресса будет объясняться тем, что депутаты якобы не будут принимать какие-либо поправки к законодательству. Скаршевский объясняет это тем, что Зеленский и его партия "Слуга народа" не заинтересованы в реинтеграции Донбасса.

"Зачем ему на будущих президентских выборах миллион, а может даже больше, нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него?" — пояснил эксперт, напомнив, что к такой же тактике Украина прибегала на местных выборах 2020 года.