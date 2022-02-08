Крупный склад мягких игрушек загорелся на вещевом рынке в Красноярске
К ликвидации пожара привлечено около 30 человек и 12 единиц техники. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.
Пожар на складе мягких игрушек в Красноярске. На обложке — кадр из видео © "ВКонтакте" / "ЧП Красноярск"
Пожар на вещевом рынке в Красноярске. Видео © "ВКонтакте" / "ЧП Красноярск"
В Красноярске загорелся склад с мягкими игрушками. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что пожарные уже работают над тем, чтобы локализовать и погасить пламя.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что происходит возгорание на площади 500 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности", — говорится в сообщении ведомства.
Пожар возник на вещевом рынке на проспекте газеты "Красноярский рабочий". Как говорят очевидцы, возгорание случилось около шести утра по мск. Эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечено около 30 человек и 12 единиц техники.
А ранее Лайф писал, что подобный обширный пожар охватил склад в подмосковном Дзержинском. На полное тушение возгорания ушло несколько часов. Дополнительная опасность заключалась в том, что огонь мог переброситься на соседнее административное здание и навес с газовыми баллонами.
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