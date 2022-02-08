Крупный склад мягких игрушек загорелся на вещевом рынке в Красноярске

Пожар на вещевом рынке в Красноярске. Видео © "ВКонтакте" / "ЧП Красноярск"

В Красноярске загорелся склад с мягкими игрушками. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что пожарные уже работают над тем, чтобы локализовать и погасить пламя.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что происходит возгорание на площади 500 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности", — говорится в сообщении ведомства.

Пожар возник на вещевом рынке на проспекте газеты "Красноярский рабочий". Как говорят очевидцы, возгорание случилось около шести утра по мск. Эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечено около 30 человек и 12 единиц техники.