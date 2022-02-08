НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Красноярском крае нашли мёртвым депутата районного совета

В краевом управлении Следственного комитета уточнили, что, несмотря на огнестрельное ранение, признаков криминальной смерти парламентария не обнаружено.

8 февраля, 05:20
<p>Андрей Шалько. Фото © <a href="https://ideputat.er.ru/user/112552" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ideputat.er.ru</a></p>

Андрей Шалько. Фото © Ideputat.er.ru

В Новосёловском районе Красноярского края нашли мёртвым депутата районного совета Андрея Шалько. Об этом сообщает издание NGS24.ru со ссылкой на администрацию Комского сельсовета.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, на теле парламентария обнаружено огнестрельное ранение. При этом в управлении Следственного комитета РФ по краю заметили, что признаков криминальной смерти не обнаружено. Другую информацию в ведомстве комментировать отказались. Сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося.

Тело генерал-майора полиции с огнестрельным ранением головы обнаружили в квартире в Москве

Тело генерал-майора полиции с огнестрельным ранением головы обнаружили в квартире в Москве

А ранее Лайф рассказывал, что в Черкесске задержали двух братьев, расстрелявших мужчину из-за кровной мести. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц". Фигуранты уже во всём сознались правоохранителям.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1