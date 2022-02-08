В Красноярском крае нашли мёртвым депутата районного совета
В краевом управлении Следственного комитета уточнили, что, несмотря на огнестрельное ранение, признаков криминальной смерти парламентария не обнаружено.
Андрей Шалько. Фото © Ideputat.er.ru
В Новосёловском районе Красноярского края нашли мёртвым депутата районного совета Андрея Шалько. Об этом сообщает издание NGS24.ru со ссылкой на администрацию Комского сельсовета.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, на теле парламентария обнаружено огнестрельное ранение. При этом в управлении Следственного комитета РФ по краю заметили, что признаков криминальной смерти не обнаружено. Другую информацию в ведомстве комментировать отказались. Сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося.
А ранее Лайф рассказывал, что в Черкесске задержали двух братьев, расстрелявших мужчину из-за кровной мести. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц". Фигуранты уже во всём сознались правоохранителям.
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