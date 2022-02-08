В Красноярском крае нашли мёртвым депутата районного совета

В Новосёловском районе Красноярского края нашли мёртвым депутата районного совета Андрея Шалько. Об этом сообщает издание NGS24.ru со ссылкой на администрацию Комского сельсовета.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, на теле парламентария обнаружено огнестрельное ранение. При этом в управлении Следственного комитета РФ по краю заметили, что признаков криминальной смерти не обнаружено. Другую информацию в ведомстве комментировать отказались. Сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося.