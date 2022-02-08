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FT: Переговоры Путина и Макрона "продвинули" деэскалацию ситуации на Украине

По словам французских чиновников, якобы на встрече президентов России и Франции шла речь о выводе российских военных из Белоруссии после завершения совместных учений.

8 февраля, 05:55
<p>Переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 7 февраля 2022 года. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67734/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 7 февраля 2022 года. Фото © Kremlin.ru

Россия "продвинулась" к деэскалации в ситуации вокруг Украины на фоне прошедших 7 февраля переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на французские источники.

"Согласно информации от чиновников во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений", — говорится в статье.

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Уточняется, что это решение приведёт к последующим переговорам и соглашению по "структурированному диалогу по коллективной безопасности". Однако ни Путин, ни Макрон не упоминали это обсуждение в ходе пресс-конференции, прошедшей после переговоров.

Ранее Лайф писал, что переговоры Путина и Макрона завершились в Кремле 7 февраля уже около полуночи. Они продолжались пять часов. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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