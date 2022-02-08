FT: Переговоры Путина и Макрона "продвинули" деэскалацию ситуации на Украине

Россия "продвинулась" к деэскалации в ситуации вокруг Украины на фоне прошедших 7 февраля переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на французские источники.

"Согласно информации от чиновников во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений", — говорится в статье.

Уточняется, что это решение приведёт к последующим переговорам и соглашению по "структурированному диалогу по коллективной безопасности". Однако ни Путин, ни Макрон не упоминали это обсуждение в ходе пресс-конференции, прошедшей после переговоров.