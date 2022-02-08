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Фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Евгений Семененко стал лишь седьмым, Марк Кондратюк показал 15-й результат, а Андрей Мозалёв — 23-й. С произвольной программой мужчины выступят 10 февраля.

8 февраля, 06:18
<p>Американский фигурист Натан Чен. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Olympics/status/1490918230135021569/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olympics</a></p>

Американский фигурист Натан Чен. Фото © Twitter / Olympics

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, получив за свой прокат 113,97 балла.

Предыдущее достижение принадлежало японцу Юдзуру Ханю, которое он поставил в 2020 году на Турнире четырёх континентов, заработав 111,82 балла. Однако в короткой программе в Пекине он показал лишь восьмой результат, набрав 95,15 балла. Россиянин Евгений Семененко стал седьмым с активом 95,76 балла. Марк Кондратюк стал 15-м (86,11), а Андрей Мозалёв — 23-м (77,05). С произвольной программой мужчины выступят 10 февраля.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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