Фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, получив за свой прокат 113,97 балла.

Предыдущее достижение принадлежало японцу Юдзуру Ханю, которое он поставил в 2020 году на Турнире четырёх континентов, заработав 111,82 балла. Однако в короткой программе в Пекине он показал лишь восьмой результат, набрав 95,15 балла. Россиянин Евгений Семененко стал седьмым с активом 95,76 балла. Марк Кондратюк стал 15-м (86,11), а Андрей Мозалёв — 23-м (77,05). С произвольной программой мужчины выступят 10 февраля.