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Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за грязного тумана

В результате в городе до 11 февраля ввели режим "чёрное небо". Специалисты установили, что загрязнение воздуха оценивается в восемь баллов из десяти.

8 февраля, 06:33
<p>Новосибирск утром 8 февраля. Фото © VK / "<a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD&c%5Bsection%5D=statuses&z=photo-28915774_457252233/wall-28915774_34784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОТС-Горсайт | Агентство новостей</a>" / Евгения Дергачёва</p>

Новосибирск утром 8 февраля. Фото © VK / "ОТС-Горсайт | Агентство новостей" / Евгения Дергачёва

На территории Новосибирска из-за неблагоприятных метеорологических условий и накрывшего город смога объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Так, утром 8 февраля горожане могли наблюдать сильный туман в разных районах. На опубликованных в Сети кадрах видно, что дымка полностью окутала небо, а видимость на дорогах не превышала 50 метров. Температура воздуха утром составляла примерно минус 17 градусов. Кроме того, по данным сервиса Airvoice, загрязнение воздуха в городе оценивается в восемь баллов из десяти.

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Режим "чёрное небо" продлится до 17:00 11 февраля. Помимо Новосибирска штормовое предупреждение объявлено в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Минусинске, Абакане и Черногорске.

Ранее Лайф показывал, как море у берегов Сахалина "закипело" из-за густого тумана. Всё дело в разнице температуры воды и воздуха, она и вызвала удивительное явление природы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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