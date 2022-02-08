Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за грязного тумана

На территории Новосибирска из-за неблагоприятных метеорологических условий и накрывшего город смога объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Так, утром 8 февраля горожане могли наблюдать сильный туман в разных районах. На опубликованных в Сети кадрах видно, что дымка полностью окутала небо, а видимость на дорогах не превышала 50 метров. Температура воздуха утром составляла примерно минус 17 градусов. Кроме того, по данным сервиса Airvoice, загрязнение воздуха в городе оценивается в восемь баллов из десяти.

Режим "чёрное небо" продлится до 17:00 11 февраля. Помимо Новосибирска штормовое предупреждение объявлено в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Минусинске, Абакане и Черногорске.