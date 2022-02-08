Спецпредставитель президента Кабулов назвал условия признания правительства талибов

Создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане необходимы для официального признания "Талибана"*. Об этом заявил специальный представитель президента по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

"И министр иностранных дел неоднократно, и президент России говорили о том, что есть набор требований со стороны мирового сообщества — это этнополитическая инклюзивность правительства. В правительстве есть представители других этнических групп, но все они члены движения талибов", — приводит его слова РБК.

Также Москва ожидает от талибов выполнения базовых прав человека, прежде всего в отношении женщин, добавил дипломат. Он отметил, что Россия не навязывает собственные представления, однако указал, что схожие с афганскими традиции есть и в других мусульманских странах и этот опыт можно взять за основу.

"Кроме наших убеждений, которые, по большому счёту, слова, есть реалии жизни. Талибам, если они пришли в Афганистан всерьёз и надолго и хотят сохраниться у власти, придётся заниматься управлением страной, а управлять страной в условиях отсутствия материальных средств, в условиях отсутствия помощи внешней и не только гуманитарной, но и экономической помощи развитию и восстановлению всех отраслей жизнедеятельности этого государства не удастся, поэтому придётся этот фактор учитывать", — добавил спецпредставитель президента.

При этом Кабулов заметил, что ООН приукрашивает ситуацию, складывающуюся в стране, на деле же она ещё хуже, чем представляется. По его словам, согласно данным международной организации, только на прошлой неделе в Афганистане от голода скончалось 135 детей.

"Это неточная информация, просто нет более полных данных. Я думаю, этот пример иллюстрирует ситуацию более живо, чем что-либо другое", — заключил он.

А ранее Лайф рассказывал, что "Талибан" впервые назначил в Афганистане женщин на руководящие посты. Этому предшествовали многочисленные встречи радикалов с представителями ряда стран и международных организаций, которые требуют соблюдения равенства полов.