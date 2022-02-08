Два новых фигуранта появились в деле о смерти семи человек в клинике в Петербурге
Всем предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Городской консультативно-диагностический центр № 1 в Санкт-Петербурге. Фото © Следственный комитет по Санкт-Петербургу
В деле о гибели семи пациентов городского консультативно-диагностического центра № 1 в Санкт-Петербурге появились два новых фигуранта. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Так, обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предъявлено двум заместителям главного врача. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее были арестованы главный врач клиники Евгений Попов, а также заведующая клиникой Елена Медведева. Старшей медсестре учреждения предъявлено обвинение.
Напомним, что в консультационно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге, предположительно, использовали промышленный химический препарат бария, не включённый в госреестр лекарственных средств, для проведения рентген-обследований. В результате трое пациентов скончались, а 23 пострадали. Позже число умерших выросло до семи. Следствие уже установило поставщика некачественного препарата.
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