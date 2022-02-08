НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Два новых фигуранта появились в деле о смерти семи человек в клинике в Петербурге

Всем предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

8 февраля, 07:33
<p>Городской консультативно-диагностический центр № 1 в Санкт-Петербурге. Фото © Следственный комитет по Санкт-Петербургу</p>

Городской консультативно-диагностический центр № 1 в Санкт-Петербурге. Фото © Следственный комитет по Санкт-Петербургу

В деле о гибели семи пациентов городского консультативно-диагностического центра № 1 в Санкт-Петербурге появились два новых фигуранта. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Так, обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предъявлено двум заместителям главного врача. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В клинике в Петербурге, где умерло семь человек, использовали ядовитый химический реактив

В клинике в Петербурге, где умерло семь человек, использовали ядовитый химический реактив

Ранее были арестованы главный врач клиники Евгений Попов, а также заведующая клиникой Елена Медведева. Старшей медсестре учреждения предъявлено обвинение.

Напомним, что в консультационно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге, предположительно, использовали промышленный химический препарат бария, не включённый в госреестр лекарственных средств, для проведения рентген-обследований. В результате трое пациентов скончались, а 23 пострадали. Позже число умерших выросло до семи. Следствие уже установило поставщика некачественного препарата.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1