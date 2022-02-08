Два новых фигуранта появились в деле о смерти семи человек в клинике в Петербурге

В деле о гибели семи пациентов городского консультативно-диагностического центра № 1 в Санкт-Петербурге появились два новых фигуранта. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Так, обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предъявлено двум заместителям главного врача. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее были арестованы главный врач клиники Евгений Попов, а также заведующая клиникой Елена Медведева. Старшей медсестре учреждения предъявлено обвинение.