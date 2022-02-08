Сноубордистки РФ не вышли в 1/4 финала в параллельном гиганте на Олимпиаде

Сноубордистки из России София Надыршина и Полина Смоленцова не смогли выйти в четвертьфинал соревнований в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.

Так, Надыршина, которая является чемпионкой мира в параллельном слаломе и серебряным призёром мирового первенства в параллельном слалом-гиганте, уступила в заезде 1/8 финала представительнице Нидерландов Мишель Деккер. А Смоленцова проиграла польке Александре Круль.