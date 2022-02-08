Сноубордистки РФ не вышли в 1/4 финала в параллельном гиганте на Олимпиаде
Спортсменка София Надыршина проиграла в заезде представительнице Нидерландов, а Полина Смоленцова уступила сноубордистке из Польши.
Параллельный гигантский слалом. Квалификация. Наталья Соболева. Фото на обложке © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV
Сноубордистки из России София Надыршина и Полина Смоленцова не смогли выйти в четвертьфинал соревнований в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.
Так, Надыршина, которая является чемпионкой мира в параллельном слаломе и серебряным призёром мирового первенства в параллельном слалом-гиганте, уступила в заезде 1/8 финала представительнице Нидерландов Мишель Деккер. А Смоленцова проиграла польке Александре Круль.
Ранее Лайф рассказывал, что сноубордист Дмитрий Карлагачев не стартовал в параллельном гигантском слаломе из-за ковида.
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