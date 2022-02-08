Байден перепутал страну, которая угрожает "военным вторжением" Украине

Президент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран — Россия или Германия — угрожает "военным вторжением" Украине.

"Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока – 2" не станет, мы положим ему конец", — сказал он.