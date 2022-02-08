Байден перепутал страну, которая угрожает "военным вторжением" Украине
Американский лидер выступал на пресс-конференции после переговоров с немецким канцлером. При этом президент понял свою оплошность и в очередной раз пригрозил уничтожить "Северный поток – 2".
Президент США Джо Байден. Фото на обложке © ТАСС / АР / Alex Brandon
Президент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран — Россия или Германия — угрожает "военным вторжением" Украине.
"Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока – 2" не станет, мы положим ему конец", — сказал он.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном, а также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, Камалу Харрис Байден не раз называл президентом США, а во время поездки в Ватикан представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
Ранее Лайф рассказал, что Салливан заявил о планах США использовать "Северный поток – 2" как рычаг влияния на Россию. Помощник американского лидера по нацбезопасности пообещал, что в ближайшие месяцы реализации газопровода не случится, отметив, что именно власти Америки сделали всё, чтобы он не был запущен.
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