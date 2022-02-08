Три российские лыжницы пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Пекине
В основные заезды не попала лишь Христина Мацокина, которая финишировала за пределами первой тридцатки.
Юлия Ступак. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские лыжницы Юлия Ступак, Вероника Степанова и Наталья Непряева сумели пробиться в основной раунд соревнований в спринте на Олимпиаде в Пекине.
В квалификации Ступак показала четвёртое время, Степанова стала 12-й, а завоевавшая серебро в скиатлоне Непряева закончила отборочный раунд на 20-м месте. Отметим, что в основной раунд соревнований не попала Христина Мацокина, которая заняла 45-е место.
Ранее Лайф сообщал, что в аналогичной дисциплине у мужчин на старт не выйдет чемпион Игр 2022 года в скиатлоне Александр Большунов.
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