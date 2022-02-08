Народная милиция ЛНР: Более 100 британских спецназовцев скоро прибудут в Донбасс

Более 100 бойцов Сил специальных операций Великобритании в скором времени прибудут в Донбасс, они могут проводить разведывательно-диверсионные действия. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Нами получены данные о прибытии на Украину более 100 бойцов Сил специальных операций Великобритании. Несмотря на то что Великобританией официально заявляется, что эти военнослужащие являются инструкторами и будут якобы готовить украинскую армию, нашей агентурной разведкой получены достоверные сведения, что британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий", — сказал Филипоненко.

Кроме того, по его словам, разведка ведомства узнала о том, что украинские спецслужбы готовят постановочный теракт на одном из промышленных или социальных объектов с опасным производством. Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что атаку планируется провести в Харьковской, Луганской или Донецкой области, а жертвами должны стать гражданские. Он подчеркнул, что окончательное решение о времени и месте диверсии пока не принято.

Филипоненко добавил, что этот постановочный теракт, по замыслу Киева, должен "позволить Украине предстать перед мировым сообществом в качестве жертвы терроризма" со стороны республик, а также заявить о "вынужденном ответном применении вооружённых сил".