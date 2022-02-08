Кузнецова назвала необходимым шагом введение закона ЕР о пожизненном заключении педофилов

В дальнейшем следует создать реестр осуждённых за такие преступления и ставить в их паспортах специальную отметку. По её словам, в парламенте уже обсуждаются некоторые будущие инициативы по этой теме.

Вступление в силу закона, который предполагает пожизненное лишение свободы педофилов, является первым необходимым шагом по ужесточению мер за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом заявила глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова, пишет пресс-служба партии "Единая Россия".

"С этого дня за преступления против половой неприкосновенности детей будут наказывать по-новому. Вступил в силу закон, расширяющий круг преступлений, за которые может быть назначено пожизненное лишение свободы. Вспоминая недавние ЧП, от которых мороз по коже, такие как убийство пятилетней девочки в Костроме, мы можем ещё раз подтвердить необходимость этого шага: наказание за такие преступления против детей должно быть самым суровым", — сказала депутат.

По словам Кузнецовой, за этим нововведением должна последовать установка пожизненного административного надзора за педофилами после освобождения, а также исключение их условно-досрочного освобождения. Вице-спикер Госдумы считает, что следует создать реестр осуждённых за такие преступления и ставить в их паспортах специальную отметку. Вместе с тем необходимо запретить педофилам доступ в Интернет. Это поможет перекрыть преступникам путь к детям. Кузнецова подчеркнула, что её коллеги выдвигают и иные инициативы по ужесточению наказания. Их обсуждают в парламенте, причём "над некоторыми из них уже ведётся работа".

"Необходимо проанализировать причины, по которым в России на протяжении долгого времени наблюдается устойчивый рост количества преступлений против половой неприкосновенности детей. За три года — почти на 12%, за десять лет — на 79%", — сообщила Кузнецова.

Вместе с тем увеличился и рост раскрываемости таких преступлений. Однако следует определить причины, по которым этих ситуаций становится больше. Это нужно, чтобы "обеспечить эффективность принимаемых решений для предупреждения преступлений против детей", подчеркнула вице-спикер Госдумы.