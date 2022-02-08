Лукашенко назвал фейком сообщения об отправке белорусских военных в Сирию

Информация об отправке белорусских военных в Сирию является фейком. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, пишет БелТА.

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента? Но я никого туда не посылал", — заявил он.

Лукашенко добавил, что Правительство Сирии уже давно просит белорусское руководство предоставить им врачей. Президент подчеркнул, что медики, прежде всего военные, поедут туда по своему желанию, но не сейчас, поскольку в Белоруссии в настоящий момент "проблем выше крыши", в том числе пандемия коронавируса.