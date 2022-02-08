Лукашенко назвал фейком сообщения об отправке белорусских военных в Сирию
По словам президента, сирийское правительство уже давно просит руководство республики предоставить им врачей. Однако сейчас в стране есть много своих проблем, включая пандемию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото на обложке © Shutterstock
Информация об отправке белорусских военных в Сирию является фейком. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, пишет БелТА.
"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента? Но я никого туда не посылал", — заявил он.
Лукашенко добавил, что Правительство Сирии уже давно просит белорусское руководство предоставить им врачей. Президент подчеркнул, что медики, прежде всего военные, поедут туда по своему желанию, но не сейчас, поскольку в Белоруссии в настоящий момент "проблем выше крыши", в том числе пандемия коронавируса.
"Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведётся, но тем не менее", — заключил Лукашенко.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ подписать с Минском договор о помощи Сирии. Отмечается, что соглашение между странами регулирует вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с подразделениями ВС РФ по оказанию гуманитарной помощи.
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