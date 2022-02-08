Лыжник Устюгов занял второе место в квалификации спринта на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в квалификации спринта в рамках Олимпиады в Пекине.

Отметим, что в основной раунд соревнований пробились все три представителя нашей страны. Артём Мальцев замкнул первую десятку, а Александр Терентьев остановился на 12-м месте. Выиграл квалификацию француз Люка Шанава.