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Лыжник Устюгов занял второе место в квалификации спринта на Олимпиаде-2022

В основной раунд соревнований сумели пробиться все представители нашей страны.

8 февраля, 09:14

Сергей Устюгов. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в квалификации спринта в рамках Олимпиады в Пекине.

Отметим, что в основной раунд соревнований пробились все три представителя нашей страны. Артём Мальцев замкнул первую десятку, а Александр Терентьев остановился на 12-м месте. Выиграл квалификацию француз Люка Шанава.

Три российские лыжницы пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Пекине

Три российские лыжницы пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Пекине

Ранее сразу три представительницы России пробились в основную стадию спринта у женщин. В их числе Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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