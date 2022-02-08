Лыжник Устюгов занял второе место в квалификации спринта на Олимпиаде-2022
В основной раунд соревнований сумели пробиться все представители нашей страны.
Сергей Устюгов. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в квалификации спринта в рамках Олимпиады в Пекине.
Отметим, что в основной раунд соревнований пробились все три представителя нашей страны. Артём Мальцев замкнул первую десятку, а Александр Терентьев остановился на 12-м месте. Выиграл квалификацию француз Люка Шанава.
Ранее сразу три представительницы России пробились в основную стадию спринта у женщин. В их числе Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова.
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