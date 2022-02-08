Сноубордист Уайлд объявил о завершении карьеры после бронзы Олимпиады в Пекине
Немногим ранее он сумел завоевать свою очередную олимпийскую награду, опередив в заезде за третье место представителя Италии.
Виктор Уайлд. Фото на обложке © Getty Images / Maja Hitij
Российский сноубордист Виктор Уайлд заявил о завершении своей спортивной карьеры сразу же после того, как завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине.
"Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть", — заявил Уайлд "Матч ТВ".
Добавим, что Виктор Уайлд дважды брал золото Олимпиады в Сочи в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а в Пекине сумел завоевать бронзовую медаль, опередив в решающем заезде представителя Италии.
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