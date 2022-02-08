Сноубордист Уайлд объявил о завершении карьеры после бронзы Олимпиады в Пекине

Российский сноубордист Виктор Уайлд заявил о завершении своей спортивной карьеры сразу же после того, как завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине.

"Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть", — заявил Уайлд "Матч ТВ".