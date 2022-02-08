Народная милиция ЛНР сообщила о подготовке Киевом постановочного теракта на востоке страны
Точное место и время диверсии с многочисленными жертвами пока не известно, однако она может пройти на крупном промышленном или социальном объекте в Харьковской, Донецкой или Луганской областях.
Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что спецслужбы Украины готовят теракт, чтобы объявить себя жертвами атаки со стороны республик Донбасса.
"Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения", — уточнил Филипоненко.
Точное место и время диверсии пока не известно, однако она может пройти на крупном промышленном или социальном объекте в Харьковской, Донецкой или Луганской областях.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
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