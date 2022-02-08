Народная милиция ЛНР сообщила о подготовке Киевом постановочного теракта на востоке страны

Точное место и время диверсии пока не известно, однако она может пройти на крупном промышленном или социальном объекте в Харьковской, Донецкой или Луганской областях.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.