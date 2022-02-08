Экс-супруга Мамаева подала на футболиста иск суммой 269 млн рублей
По словам адвоката девушки, именно во столько оценивается доля от совместно нажитого имущества, скрытого от раздела спортсменом.
Алана Мамаева и Павел Мамаев. Фото © Instagram / alana_mamaeva, © ТАСС / Антон Новодережкин
Пресненский суд Москвы рассмотрит иск Аланы Мамаевой к её бывшему мужу футболисту Павлу Мамаеву о разделе совместно нажитого имущества суммой 269 миллионов рублей.
Как стало известно Лайфу, бывшая супруга футболиста требует признать совместно нажитым имуществом и разделить автомобили Bentley Continental GT, Land Rover, Lexus LX570, Mercedes Benz S-Class, квартиры на Цветном бульваре и в Хамовниках, три дома на Киевском шоссе, а также несколько приобретённых машино-мест и нежилое помещение на Никольской. Полная сумма иска, указанная в документе, оценивается в 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей.
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"В иске мы требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела", — пояснил адвокат женщины Вадим Лялин в беседе с kp.ru.
Напомним, что 33-летний Павел Мамаев и Алана развелись весной 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах. Перед расторжением брака в суде Мамаева решила не претендовать на имущество и алименты. После развода стороны начали обвинять друг друга во лжи. Мамаев, в частности, дал большое интервью, где рассказал, как мастерски врёт его экс-супруга. Та не осталась в долгу и несколько раз ответила скандальными разоблачениями в Сети. Так, Алана слила пьяное видео с Павлом, на котором он с трудом может разговаривать, заявила, что футболист поднимал руку на её сына, и обвинила спортсмена в употреблении наркотиков.
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