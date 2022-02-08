Экс-супруга Мамаева подала на футболиста иск суммой 269 млн рублей

Как стало известно Лайфу, бывшая супруга футболиста требует признать совместно нажитым имуществом и разделить автомобили Bentley Continental GT, Land Rover, Lexus LX570, Mercedes Benz S-Class, квартиры на Цветном бульваре и в Хамовниках, три дома на Киевском шоссе, а также несколько приобретённых машино-мест и нежилое помещение на Никольской. Полная сумма иска, указанная в документе, оценивается в 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей.