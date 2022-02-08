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В НАК заявили о предотвращении терактов в образовательных учреждениях нескольких регионов

Часть из нападений готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

8 февраля, 10:03
<p>Фото © <a href="http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-v-tomskoy-oblasti-proveden-15.html#&gid=1&pid=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальный антитеррористический комитет</a></p>

Фото © Национальный антитеррористический комитет

За последнее время спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили несколько готовящихся терактов в образовательных учреждениях в регионах России. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников отметил, что часть вооружённых нападений готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

"К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как "Колумбайн"*, — уточнили в НАК.

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Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что за участие в движении "Колумбайн" грозит вплоть до пожизненного срока. Об этом в ведомстве заявили после того, как Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил её на территории России.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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