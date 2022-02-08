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Сборная России по футболу проведёт матчи Лиги наций на стадионе "Динамо"

Ранее стало известно, что на этой же арене команда Валерия Карпина встретится с Польшей в стыковой игре ЧМ-2022.

8 февраля, 09:53

Фото © РФС

Сборная России по футболу проведёт домашние матчи нового сезона Лиги наций на стадионе "Динамо", сообщает пресс-служба РФС.

Так, 10 июня наша команда примет в родных стенах сборную Исландии, а через 3 дня сыграет дома против Албании. Обе встречи начнутся в 21:45 по московскому времени.

Сборная России сыграет стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей на стадионе "Динамо"

Сборная России сыграет стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей на стадионе "Динамо"

Ранее Лайф сообщал, что сборная России проведёт стыковой матч ЧМ-2022 против Польши на стадионе "Динамо" в Москве.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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