Сборная России по футболу проведёт матчи Лиги наций на стадионе "Динамо"
Ранее стало известно, что на этой же арене команда Валерия Карпина встретится с Польшей в стыковой игре ЧМ-2022.
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Сборная России по футболу проведёт домашние матчи нового сезона Лиги наций на стадионе "Динамо", сообщает пресс-служба РФС.
Так, 10 июня наша команда примет в родных стенах сборную Исландии, а через 3 дня сыграет дома против Албании. Обе встречи начнутся в 21:45 по московскому времени.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проведёт стыковой матч ЧМ-2022 против Польши на стадионе "Динамо" в Москве.
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