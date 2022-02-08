Массажист Ярёменко назвал способ быстро избавиться от головной боли

Одним из самых эффективных методов для избавления от головной боли является точечный массаж. С помощью определённой техники можно избавиться от недуга вне зависимости от вашего местонахождения, сообщил массажист Владимир Ярёменко в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, массаж способствует успокоению нервной системы и избавлению от негативных мыслей. Благодаря точечным надавливаниям процесс циркуляции крови ускоряется, а это способствует снятию зажимов и напряжения в голове и шее, отметил специалист.

"Более 100 точек располагаются на голове, лице, руках и стопах. Если в течение четырёх – шести минут массировать их, то это поможет устранить болевые ощущения в голове и снять зажимы в области шеи", — объяснил Ярёменко.

Самостоятельно от острой боли можно избавиться, если массировать несколько ключевых активных точек. Так, рекомендуется начать массаж с зоны головы и шеи, где находятся точки бай-хуэй, фэн-чи и фэн-фу. Объясняя первую из них, Ярёменко предложил провести в мыслях линии, соединяющие кончики ушей, середину лба и макушки. Точка бай-хуэй будет находиться на их пересечении. Если её массировать, то получится нормализовать кровяное снабжение мягких головных тканей.

"Фэн-чи располагается чуть выше начала волосяного покрова, в обеих сторонах от средней линии шеи. Это одна из важнейших зон. Воздействие на неё помогает расслабить мышцы, находящиеся на затылке. Фэн-фу находится на линии позвоночника, в углублении около основания шеи. Точка соприкасается с сосудами, которые снабжают кровью мозг", — объяснил специалист.

Есть ещё точки на лице — инь-тан, цуань-чжу и цзин-мин. Первая находится на небольшой впадинке между бровями. С её помощью можно обрести ясность ума, а также избавиться от усталости и головной боли. У оснований бровей находится цуань-чжу, она помогает уменьшить или вообще распрощаться с заложенностью носа. Цзин-мин располагается в двух миллиметрах от уголков глаз. Массирование этих точек поможет при переутомлении и ощущении тяжести, рассказал Ярёменко.

Также существуют специальные точки на руках. Если соединить указательный и большой пальцы, то наткнётесь на хэ-гу, которая находится наверху появившегося бугорка. Массируя её, вы избавитесь от болей, вызванных тяжёлыми стрессами. А если сожмёте руку в кулак и отыщите на складке у мизинца точку хоу-си, то сможете победить боль в зоне воротника и затылка. По словам специалиста, эта точка связана с головой и шеей. Ещё есть точка лао-гун, находящаяся под ногтем среднего пальца, её массаж помогает при болях, которые связаны с нервной системой.

А точка нэй-тин, которая расположена между вторым и третьим пальцами стопы, где заканчиваются плюсневые кости, связана с ножным каналом желудка, проходящим в том числе и по лицу. С помощью массажа можно избавиться от головной и зубной боли.