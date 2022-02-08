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Захарова напомнила послу США в Японии о роли Вашингтона в атаках Хиросимы и Нагасаки

Сейчас, заметила дипломат, делается всё, чтобы умалить участие и роль Соединённых Штатов в тех ядерных бомбардировках, в том числе вырываются страницы из исторических книг.

8 февраля, 09:46
<p>Мария Захарова. Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1784631/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Мария Захарова. Фото © МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала американскому послу в Японии Раму Эмануэлю уделять больше внимания информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Об этом она сказала после заявлений дипломата о единстве Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов.

"Послу Америки в Японии я искренне желаю и даю ему совет больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях США. В частности, о том, как США, применяя ядерное оружие, бомбили мирных граждан Японии, о преступлениях США в Хиросиме и Нагасаки", — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Дипломат с сожалением заметила, что жители Японии очень мало знают о роли Соединённых Штатов в трагических событиях 1945 года. По её словам, делается всё, чтобы умалить участие и роль Вашингтона в тех ядерных бомбардировках.

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"Мы это видим. Это видят страны региона, это видит научная общественность в Японии, на глазах которой просто вырываются страницы из исторических книг. Я говорю образно, но так оно и есть", — добавила Захарова.

Ранее Лайф сообщал, что Япония выразила протест России из-за планируемых стрельб у Курил. Генсек японского кабмина Мацуно заявил, что усиление военного присутствия России на островах неприемлемо и противоречит позиции Токио.

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Напомним, Токио оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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