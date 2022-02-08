Захарова напомнила послу США в Японии о роли Вашингтона в атаках Хиросимы и Нагасаки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала американскому послу в Японии Раму Эмануэлю уделять больше внимания информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Об этом она сказала после заявлений дипломата о единстве Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов.

"Послу Америки в Японии я искренне желаю и даю ему совет больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях США. В частности, о том, как США, применяя ядерное оружие, бомбили мирных граждан Японии, о преступлениях США в Хиросиме и Нагасаки", — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Дипломат с сожалением заметила, что жители Японии очень мало знают о роли Соединённых Штатов в трагических событиях 1945 года. По её словам, делается всё, чтобы умалить участие и роль Вашингтона в тех ядерных бомбардировках.

"Мы это видим. Это видят страны региона, это видит научная общественность в Японии, на глазах которой просто вырываются страницы из исторических книг. Я говорю образно, но так оно и есть", — добавила Захарова.

Ранее Лайф сообщал, что Япония выразила протест России из-за планируемых стрельб у Курил. Генсек японского кабмина Мацуно заявил, что усиление военного присутствия России на островах неприемлемо и противоречит позиции Токио.