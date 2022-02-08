Эпидемиолог Руженцова предупредила о риске заражения "омикроном" через глаза

Вероятность заражения коронавирусом через глаза существует, однако попадания инфекции в организм таким способом можно избежать. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Риск, безусловно, есть. Слизистая оболочка глаза — это такие же входные ворота [для вируса], как и носоглотка. Когда мы моргаем, происходит естественное очищение слизистой, поэтому вероятность инфицирования через глаза всё-таки ниже. Но поскольку контактная поверхность всё равно есть, то заражение не исключено", — передаёт слова эксперта kp.ru.

Руженцова порекомендовала после возвращения из общественных мест не только мыть руки, но и умываться, а после контакта с человеком с признаками ОРВИ желательно промыть глаза специальным раствором, например, на основе гиалуроновой кислоты. Специалист добавила, что, несмотря на постепенную отмену антиковидных мер, лучше продолжать носить маски: даже если человек имеет иммунитет или вакцинирован, он по-прежнему может быть переносчиком инфекции и заразить окружающих или членов своей семьи.

"На мой взгляд, носить маски необходимо. Я всегда рекомендовала их и до пандемии коронавирусной инфекции — в периоды эпидемических подъёмов гриппа и других респираторных инфекций. Особенно важно надевать маски при посещении учреждений с большим количеством людей, поликлиник", — сказала эпидемиолог.