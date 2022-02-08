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Сексолог назвал три типа мужчин, которые никогда не пойдут на измену

Правда, причины такой верности не всегда приятны как для дам, так и для кавалеров. Иногда супруг становится подкаблучником и просто боится последствий своих возможных похождений.

8 февраля, 09:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Найти верного и любящего мужа не так сложно, как может показаться. По крайней мере, в этом уверен врач-сексолог Евгений Кульгавчук. За всю свою практику он выявил три типа благоверных, которые редко задумываются об изменах и предпочитают не искать развлечений на стороне, пишет Пятый канал.

Примерный семьянин

Такие мужчины обладают логикой и здравым смыслом и не идут на поводу у своих желаний. В браке им хватает и любви, и секса. Когда случаются кризисы в отношениях, семьянины предпочитают их решить или переждать, а не заводить любовниц. В сложные времена эти кавалеры уделяют много времени жёнам и стараются их поддержать — словом, являются идеальными супругами.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Не половой гигант

Не каждому мужчине нужен частый и регулярный интим, многих он просто не интересует. В таких случаях измены не случаются, потому что в браке такие мужья получают всё, что им нужно, и в ласке на стороне просто не заинтересованы. Иронично, что зачастую жёны обвиняют таких супругов в изменах, не получая от них необходимой ласки и подозревая, что всю любовь они просто дарят другим.

Замученный трудоголик

Представители этого типа и рады были бы закрутить интрижку на стороне, но у них не хватает ни сил, ни времени даже на жён, что уж говорить о любовницах. В конце тяжёлого рабочего дня они мечтают о постели совершенно не в игривом смысле, а мысли о кредитах и кричащие дети совершенно не настраивают на интимный лад. К тому же зачастую такие мужчины опасаются искать любовь на стороне, потому как последствия для них могут оказаться слишком серьёзными.

Сексолог назвал четыре типа женщин, которые просто не умеют хранить верность

Сексолог назвал четыре типа женщин, которые просто не умеют хранить верность

https://static.life.ru/publications/2022/2/8/1440171990935.1772.jpg

Смогли бы вы пойти на измену?

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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