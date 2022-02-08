Сексолог назвал три типа мужчин, которые никогда не пойдут на измену

Найти верного и любящего мужа не так сложно, как может показаться. По крайней мере, в этом уверен врач-сексолог Евгений Кульгавчук. За всю свою практику он выявил три типа благоверных, которые редко задумываются об изменах и предпочитают не искать развлечений на стороне, пишет Пятый канал.

Примерный семьянин

Такие мужчины обладают логикой и здравым смыслом и не идут на поводу у своих желаний. В браке им хватает и любви, и секса. Когда случаются кризисы в отношениях, семьянины предпочитают их решить или переждать, а не заводить любовниц. В сложные времена эти кавалеры уделяют много времени жёнам и стараются их поддержать — словом, являются идеальными супругами.

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Не половой гигант

Не каждому мужчине нужен частый и регулярный интим, многих он просто не интересует. В таких случаях измены не случаются, потому что в браке такие мужья получают всё, что им нужно, и в ласке на стороне просто не заинтересованы. Иронично, что зачастую жёны обвиняют таких супругов в изменах, не получая от них необходимой ласки и подозревая, что всю любовь они просто дарят другим.

Замученный трудоголик

Представители этого типа и рады были бы закрутить интрижку на стороне, но у них не хватает ни сил, ни времени даже на жён, что уж говорить о любовницах. В конце тяжёлого рабочего дня они мечтают о постели совершенно не в игривом смысле, а мысли о кредитах и кричащие дети совершенно не настраивают на интимный лад. К тому же зачастую такие мужчины опасаются искать любовь на стороне, потому как последствия для них могут оказаться слишком серьёзными.