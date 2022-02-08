Фантастика: Бразильский футболист забил невероятный гол со своей половины поля
Этот мяч стал одним из четырёх, который принёс победу клубу "Салгейру" в важном матче.
https://twitter.com/fpfpe/status/1490413593426370565?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1490413593426370565%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frsport.ria.ru%2F20220208%2Fgol-1771647325.html
Бразильский футболист Лусао забил фантастический по красоте гол ударом со своей половины поля.
Во время матча чемпионата штата Пернамбукану игрок клуба "Салгейру" сумасшедшим ударом вынес мяч вперёд, находясь на своей половине поля. Однако тот не просто отправился к воротам соперника, но и сумел попасть в них.
Отметим, что "Салгейру" в этом матче одержал победу со счётом 4:0.
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