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Российский блогер Черкас Атлант показал, как живут хоккеем в канадском Торонто

При этом он обратил внимание не только на игры местной команды NHL, но и на то, как занимаются спортом на улицах.

8 февраля, 09:31

Скриншот © YouTube / Черкас Атлант

Российский блогер Михаил Черкасов, известный как Черкас Атлант, на своём ютуб-канале показал, как выглядит изнутри хоккейная жизнь канадского Торонто.

Выпуск из Торонто стал первым в рамках проекта "Черкас Атлант в NHL". В нём блогер намерен обратить внимание на атмосферу городов, развитие хоккеистов. Помогут в этом ему и российские игроки, которые выступают в местных командах.

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В выпуске из Торонто блогер показал не только атмосферу на матчах местной команды NHL "Торонто Мейпл Лифс", но и то, чем живёт город изнутри, как занимаются хоккеем на улице обычные жители.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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