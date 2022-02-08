Российский блогер Черкас Атлант показал, как живут хоккеем в канадском Торонто

Российский блогер Михаил Черкасов, известный как Черкас Атлант, на своём ютуб-канале показал, как выглядит изнутри хоккейная жизнь канадского Торонто.

Выпуск из Торонто стал первым в рамках проекта "Черкас Атлант в NHL". В нём блогер намерен обратить внимание на атмосферу городов, развитие хоккеистов. Помогут в этом ему и российские игроки, которые выступают в местных командах.