Российские учёные выяснили, как ковид влияет на мужскую половую функцию

Коронавирус заметно снижает уровень мужских гормонов у заболевших представителей сильного пола, однако показатели фертильности приходят в норму уже через несколько месяцев после выздоровления. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование специалистов Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Уточняется, что в эксперименте приняли участие 88 добровольцев, у 44 из которых был зафиксирован CoViD-19. Так, во время болезни у второй группы наблюдалось значительное снижение уровня тестостерона. При этом обследование, проведённое через три месяца, показало, что уровень мужских гормонов каждого участника исследования примерно одинаковый. Также ультразвуковой анализ не выявил каких-то воспалений или нарушений кровотока в половых органах мужчин.

"CoViD-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса", — констатировали учёные, отметив, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания.