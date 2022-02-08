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Российские учёные выяснили, как ковид влияет на мужскую половую функцию

Как отметили специалисты, удар по гормональной системе происходит на пике заболевания. В этот период значительно снижается уровень тестостерона.

8 февраля, 09:58

Фото на обложке © Pixabay

Коронавирус заметно снижает уровень мужских гормонов у заболевших представителей сильного пола, однако показатели фертильности приходят в норму уже через несколько месяцев после выздоровления. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование специалистов Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Уточняется, что в эксперименте приняли участие 88 добровольцев, у 44 из которых был зафиксирован CoViD-19. Так, во время болезни у второй группы наблюдалось значительное снижение уровня тестостерона. При этом обследование, проведённое через три месяца, показало, что уровень мужских гормонов каждого участника исследования примерно одинаковый. Также ультразвуковой анализ не выявил каких-то воспалений или нарушений кровотока в половых органах мужчин.

"CoViD-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса", — констатировали учёные, отметив, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания.

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Ранее уролог Сергей Ильин исключил уменьшение пениса после перенесённого ковида. Однако другие факторы, например лишний вес, который может появиться на самоизоляции, способны изменять некоторые параметры полового органа, предупредил медик.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Комментариев: 1

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Дарья Вережниковасегодня в 10:15

лучше вакцинироваться и не болеть и не переживать за проблемы с мужской функцией)

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