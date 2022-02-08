На Камчатке свора бездомных собак покусала двухлетнюю девочку

Владимир Солодов рассказал подробности нападения своры собак на маленькую девочку. Видео © Telegram / Vsolodovbrief

Бездомные собаки напали на двухлетнюю девочку в посёлке Нагорном Елизовского района на Камчатке. Об инциденте сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"От собак пострадала девочка возрастом два с половиной года. Само происшествие случилось на территории промзоны, где ребёнок находился с отцом и дедушкой. Скорая оказала необходимую помощь, жизни ребёнка ничего не угрожает", — рассказал глава региона на видео, размещённом в его телеграм-канале.



Министру здравоохранения региона поручено взять ситуацию на контроль, отметил губернатор. Солодов сообщил, что на территории промзоны находились прикормленные работниками предприятия собаки, которые и напали на малышку. Он уточнил, что необходимая информация уже направлена правоохранителям.

По факту произошедшего региональное управление СКР также начало доследственную проверку. По данным ведомства, в результате нападения ребёнок получил множественные раны головы и шеи.