На Камчатке свора бездомных собак покусала двухлетнюю девочку
В результате нападения ребёнка увезли в больницу со множественными ранами головы и шеи. По факту произошедшего следователи начали доследственную проверку.
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Владимир Солодов рассказал подробности нападения своры собак на маленькую девочку. Видео © Telegram / Vsolodovbrief
Бездомные собаки напали на двухлетнюю девочку в посёлке Нагорном Елизовского района на Камчатке. Об инциденте сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"От собак пострадала девочка возрастом два с половиной года. Само происшествие случилось на территории промзоны, где ребёнок находился с отцом и дедушкой. Скорая оказала необходимую помощь, жизни ребёнка ничего не угрожает", — рассказал глава региона на видео, размещённом в его телеграм-канале.
Министру здравоохранения региона поручено взять ситуацию на контроль, отметил губернатор. Солодов сообщил, что на территории промзоны находились прикормленные работниками предприятия собаки, которые и напали на малышку. Он уточнил, что необходимая информация уже направлена правоохранителям.
По факту произошедшего региональное управление СКР также начало доследственную проверку. По данным ведомства, в результате нападения ребёнок получил множественные раны головы и шеи.
"По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", — добавили в СУ СКР по Камчатке.
Лайф рассказывал, что в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на жителей. Например, на Сахалине бездомные собаки атаковали двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее: дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Трагедия произошла и в Забайкалье: 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы.
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