МИД Украины ждёт сигналов от Макрона после встречи с Путиным и пока не видит улучшений на границе
Министр Кулеба выступил с заявлением в преддверии встречи французского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Фото на обложке © flickr / Enrico Strocchi
В Киеве с нетерпением ждут сигналов, которые президент Франции Эмманюэль Макрон озвучит во вторник в Киеве по результатам визита в Москву. Об этом заявил во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Мы с нетерпением ждём сигналов, которые привёз господин Макрон из Москвы. Мы открыты к диалогу, мы конструктивны и ищем дипломатические решения", — сказал он.
При этом Кулеба подчеркнул, что Украина "не намерена пересекать свои красные линии" в вопросе урегулирования конфликта на Юго-Востоке, и добавил, что не наблюдает улучшения ситуации на границе страны с Россией.
"Ситуация с безопасностью в целом остаётся неизменной. Мы не видим отведения войск со стороны Российской Федерации от границ Украины и не видим усилий со стороны России по деэскалации", — добавил министр.
Ранее Лайф писал, что переговоры Путина и Макрона завершились в Кремле 7 февраля уже около полуночи. Они продолжались пять часов. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины. Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится не нравится — терпи, моя красавица".
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