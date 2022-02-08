МИД Украины ждёт сигналов от Макрона после встречи с Путиным и пока не видит улучшений на границе

В Киеве с нетерпением ждут сигналов, которые президент Франции Эмманюэль Макрон озвучит во вторник в Киеве по результатам визита в Москву. Об этом заявил во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы с нетерпением ждём сигналов, которые привёз господин Макрон из Москвы. Мы открыты к диалогу, мы конструктивны и ищем дипломатические решения", — сказал он.

При этом Кулеба подчеркнул, что Украина "не намерена пересекать свои красные линии" в вопросе урегулирования конфликта на Юго-Востоке, и добавил, что не наблюдает улучшения ситуации на границе страны с Россией.

"Ситуация с безопасностью в целом остаётся неизменной. Мы не видим отведения войск со стороны Российской Федерации от границ Украины и не видим усилий со стороны России по деэскалации", — добавил министр.