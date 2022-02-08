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Песков: У Путина и Макрона сложились очень конструктивные отношения

По словам пресс-секретаря, в Кремле были готовы к долгим переговорам лидеров, свою роль в этом сыграла достаточно экстраординарная ситуация и напряжённая повестка дня.

8 февраля, 10:49
<p>Пресс-конференция Эмманюэля Макрона и Владимира Путина после переговоров в Кремле 7 февраля. Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67735/photos/67566" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Пресс-конференция Эмманюэля Макрона и Владимира Путина после переговоров в Кремле 7 февраля. Фото © Kremlin.ru

У президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона сложились очень конструктивные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и действительно содержательные отношения, которые позволяют им много времени проводить, общаясь друг с другом", — сказал Песков, уточнив, что в Кремле были готовы к тому, что переговоры президентов будут долгими.

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Пресс-секретарь главы РФ добавил, что свою роль сыграла и "достаточно экстраординарная ситуация", требующая подобных разговоров. При этом оба лидера были готовы к тому, что их беседа будет долгой, исходя из напряжённой повестки дня.

"Изложение аргументов, по крайней мере нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени", — добавил Песков.

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Лайф напоминает, что накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер отправился посмотреть Красную площадь.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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