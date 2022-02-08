Песков: У Путина и Макрона сложились очень конструктивные отношения

У президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона сложились очень конструктивные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и действительно содержательные отношения, которые позволяют им много времени проводить, общаясь друг с другом", — сказал Песков, уточнив, что в Кремле были готовы к тому, что переговоры президентов будут долгими.

Пресс-секретарь главы РФ добавил, что свою роль сыграла и "достаточно экстраординарная ситуация", требующая подобных разговоров. При этом оба лидера были готовы к тому, что их беседа будет долгой, исходя из напряжённой повестки дня.

"Изложение аргументов, по крайней мере нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени", — добавил Песков.