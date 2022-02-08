Песков: У Путина и Макрона сложились очень конструктивные отношения
По словам пресс-секретаря, в Кремле были готовы к долгим переговорам лидеров, свою роль в этом сыграла достаточно экстраординарная ситуация и напряжённая повестка дня.
Пресс-конференция Эмманюэля Макрона и Владимира Путина после переговоров в Кремле 7 февраля. Фото © Kremlin.ru
У президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона сложились очень конструктивные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и действительно содержательные отношения, которые позволяют им много времени проводить, общаясь друг с другом", — сказал Песков, уточнив, что в Кремле были готовы к тому, что переговоры президентов будут долгими.
Пресс-секретарь главы РФ добавил, что свою роль сыграла и "достаточно экстраординарная ситуация", требующая подобных разговоров. При этом оба лидера были готовы к тому, что их беседа будет долгой, исходя из напряжённой повестки дня.
"Изложение аргументов, по крайней мере нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени", — добавил Песков.
Лайф напоминает, что накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер отправился посмотреть Красную площадь.
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