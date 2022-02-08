Вирусолог Волчков рассказал о новом способе "омикрона" проникать в клетки

Новый штамм коронавируса оказался заразнее предыдущих вариантов SARS-CoV-2 из-за нового способа проникновения внутрь клетки. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

По словам эксперта, "омикрон" научился абсолютно по-другому входить в клетку и теперь использует более эффективно процесс эндоцитоза, то есть захвата внешнего материала клеткой. Он уточнил, что все предыдущие штаммы вплоть до "дельты" зависели от TMPRSS2-протеазы — белка, который можно назвать вторым ключом для входа в клетку. Первым таким ключом является рецептор ACE2. Такое правило работало до "омикрона" и способствовало появлению конгломератов из слипшихся клеток.

Новый штамм использует для входа в клетку эндосомы своеобразный "чехол", из которого вирус высвобождается и выходит в полость клетки. Вирусолог добавил, что "омикрон" попадает внутрь человеческой клетки с помощью катепсина (другого белка), который содержится в эндосомах.

Однако именно поэтому эта мутация обычно не добирается до лёгких и размножается в верхних дыхательных путях, что, предположительно, и объясняет более лёгкое течение болезни.