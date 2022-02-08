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Вирусолог Волчков рассказал о новом способе "омикрона" проникать в клетки

По его словам, правило "двух ключей" работало до появления этой мутации. Теперь же штамм использует для входа в клетку эндосомы своеобразный "чехол".

8 февраля, 10:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новый штамм коронавируса оказался заразнее предыдущих вариантов SARS-CoV-2 из-за нового способа проникновения внутрь клетки. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

По словам эксперта, "омикрон" научился абсолютно по-другому входить в клетку и теперь использует более эффективно процесс эндоцитоза, то есть захвата внешнего материала клеткой. Он уточнил, что все предыдущие штаммы вплоть до "дельты" зависели от TMPRSS2-протеазы — белка, который можно назвать вторым ключом для входа в клетку. Первым таким ключом является рецептор ACE2. Такое правило работало до "омикрона" и способствовало появлению конгломератов из слипшихся клеток.

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Новый штамм использует для входа в клетку эндосомы своеобразный "чехол", из которого вирус высвобождается и выходит в полость клетки. Вирусолог добавил, что "омикрон" попадает внутрь человеческой клетки с помощью катепсина (другого белка), который содержится в эндосомах.

Однако именно поэтому эта мутация обычно не добирается до лёгких и размножается в верхних дыхательных путях, что, предположительно, и объясняет более лёгкое течение болезни.

Ранее биофизик Нелли Соседова предсказала свойства следующего после "омикрона" штамма. Специалист обратила внимание на быстроту мутаций ковида и предположила, что новая разновидность коронавируса может появиться к началу будущего года.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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