Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений

"В целях обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: образовать на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" Национальный центр генетических ресурсов растений", — говорится в указе главы государства.

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В документе отмечается, что основными функциями центра будут формирование и пополнение национального каталога особенно ценных генетических образцов растений. В связи с этим российский лидер поручил кабмину за шесть месяцев разработать программу развития учреждения и в течение четырёх месяцев утвердить объём и порядок финансирования мероприятий.

