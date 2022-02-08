Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений
В связи с этим российский лидер поручил кабмину за шесть месяцев разработать программу развития учреждения и в течение четырёх месяцев утвердить объём и порядок финансирования мероприятий.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: образовать на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" Национальный центр генетических ресурсов растений", — говорится в указе главы государства.
В документе отмечается, что основными функциями центра будут формирование и пополнение национального каталога особенно ценных генетических образцов растений. В связи с этим российский лидер поручил кабмину за шесть месяцев разработать программу развития учреждения и в течение четырёх месяцев утвердить объём и порядок финансирования мероприятий.
Ранее Лайф сообщал, что Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России. Согласно соответствующему указу, Правительству РФ необходимо в двухмесячный срок образовать организационный комитет.
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