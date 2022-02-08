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Песков объяснил, почему Макрон остановился в московской гостинице, а не в Кремле

Пресс-секретарь президента России также отметил, что большинство гостей предпочитают оставаться в отелях, так как в Кремле не может разместиться вся делегация из-за ремонта.

8 февраля, 10:41
<p>Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=498967311585190&set=pb.100044157757824.-2207520000.." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emmanuel Macron</a></p>

Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон по собственному желанию остановился на ночь в Москве в отеле, а не в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это выбор наших гостей", — заявил он.

Песков также отметил, что, по имеющимся у него данным, в гостиничном номере в самом Кремле сейчас проводятся ремонтные работы.

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"Большинство гостей всё-таки предпочитают жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам", — пояснил он.

Ранее Лайф сообщал, что Макрон после переговоров с Путиным отправился посмотреть Красную площадь. На прогулке главу Франции сопровождала делегация соотечественников. Променад состоялся после пятичасовой беседы в Кремле и до отправки в отель.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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