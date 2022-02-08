Песков объяснил, почему Макрон остановился в московской гостинице, а не в Кремле
Пресс-секретарь президента России также отметил, что большинство гостей предпочитают оставаться в отелях, так как в Кремле не может разместиться вся делегация из-за ремонта.
Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Emmanuel Macron
Президент Франции Эмманюэль Макрон по собственному желанию остановился на ночь в Москве в отеле, а не в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это выбор наших гостей", — заявил он.
Песков также отметил, что, по имеющимся у него данным, в гостиничном номере в самом Кремле сейчас проводятся ремонтные работы.
"Большинство гостей всё-таки предпочитают жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам", — пояснил он.
Ранее Лайф сообщал, что Макрон после переговоров с Путиным отправился посмотреть Красную площадь. На прогулке главу Франции сопровождала делегация соотечественников. Променад состоялся после пятичасовой беседы в Кремле и до отправки в отель.
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