Песков объяснил, почему Макрон остановился в московской гостинице, а не в Кремле

Президент Франции Эмманюэль Макрон по собственному желанию остановился на ночь в Москве в отеле, а не в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это выбор наших гостей", — заявил он.

Песков также отметил, что, по имеющимся у него данным, в гостиничном номере в самом Кремле сейчас проводятся ремонтные работы.

"Большинство гостей всё-таки предпочитают жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам", — пояснил он.