РФПИ: На этой неделе Россия может пройти пик заболеваемости "омикроном"
По словам главы фонда Дмитриева, уже к концу февраля ожидается значительное снижение новых случаев заражения. Причём в этом помогают вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт".
Врачи смотрят кардиограмму пациента. Фото на обложке © ТАСС / Романенко Эрик
На этой неделе Россия пройдёт пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон". Об этом журналистам заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдёт пик заболеваемости "омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости", — сказал он.
Дмитриев добавил, что с омикрон-штаммом помогло справиться использование вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт". Причём значительно лучше, чем большинству других стран.
Ранее Лайф писал, что за сутки в России с ковидом госпитализировано 20 185 человек. Таким образом, с начала пандемии в РФ выявлено 13 147 666 случаев коронавируса, умер 336 721 пациент, выздоровело — 10 706 142.
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