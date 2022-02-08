РФПИ: На этой неделе Россия может пройти пик заболеваемости "омикроном"

На этой неделе Россия пройдёт пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон". Об этом журналистам заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдёт пик заболеваемости "омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости", — сказал он.

Дмитриев добавил, что с омикрон-штаммом помогло справиться использование вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт". Причём значительно лучше, чем большинству других стран.