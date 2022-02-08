Макрон заявил, что встречей с Путиным достиг цели остановить эскалацию на Украине
Как отметил французский лидер, Париж укрепил доверие. Напомним, что диалог президентов, состоявшийся накануне, продолжался пять часов.
Эмманюэль Макрон. Фото на обложке © Kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что благодаря переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в Москве добился цели остановить эскалацию вокруг Украины. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу BFM TV.
"Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута. Франция укрепила доверие", — сказал Макрон журналистам.
Ранее Лайф сообщал, что Макрон прибыл в Киев после переговоров с Путиным. Согласно данным Офиса Президента Украины, встреча должна начаться в 13:40 по киевскому времени (14:40 мск).
Напомним, что накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. При этом, по данным Financial Times, встреча двух лидеров "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине. Сами же президенты не высказывались об этом на пресс-конференции.
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