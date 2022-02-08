НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Макрон прибыл в Киев после переговоров с Путиным

Встреча лидеров Франции и Украины должна начаться через три с половиной часа. Задержался ли французский президент в самолёте, как это было накануне в Москве, неизвестно.

8 февраля, 08:22
<p>Эмманюэль Макрон. Фото © <a href="https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/four-years-working-for-europe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a><a href="https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/07/21/the-agreement-reached-at-the-european-council-is-unprecedented-on-french-tv-channel-tf1-emmanuel-macron-discusses-the-issues-of-the-agreement-and-its-impact-for-france" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>президента Франции</p>

Эмманюэль Макрон. Фото © Сайт президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Киев, где сегодня должны состояться его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Самолёт политика приземлился в аэропорту Борисполь. Задержался ли он внутри воздушного судна на 40 минут, как это было в Москве, не уточняется. Согласно данным Офиса президента Украины, встреча должна начаться в 13:40 по киевскому времени (14:40 мск).

Макрон после переговоров с Путиным отправился посмотреть Красную площадь

Макрон после переговоров с Путиным отправился посмотреть Красную площадь

Лайф напоминает, что накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. При этом, по данным Financial Times, встреча двух лидеров "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине. Сами же президенты не высказывались об этом на пресс-конференции.

Политолог Брутер: Макрону нечего предложить Путину взамен требуемых уступок

Политолог Брутер: Макрону нечего предложить Путину взамен требуемых уступок

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1