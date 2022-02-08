Макрон прибыл в Киев после переговоров с Путиным

Самолёт политика приземлился в аэропорту Борисполь. Задержался ли он внутри воздушного судна на 40 минут, как это было в Москве , не уточняется. Согласно данным Офиса президента Украины, встреча должна начаться в 13:40 по киевскому времени (14:40 мск).

Лайф напоминает, что накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. При этом, по данным Financial Times, встреча двух лидеров "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине. Сами же президенты не высказывались об этом на пресс-конференции.