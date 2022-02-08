"Коммерсант": В России разработали проект единого стандарта по безопасности пешеходов

Подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт разработал проект единого стандарта с требованиями к безопасности пешеходов. Об этом со ссылкой на документ сообщает "Коммерсант". Отмечается, что сегодня в России нет единого нормативного документа на эту тему.

Сейчас экспертами подготовлена уже третья редакция документа, полная версия которого была готова ещё в 2020-м. Планируется, что стандарт будет утверждён и введён в 2022–2023 годах. Специалисты изучили российский и зарубежный опыт по обеспечению безопасности пешеходов, определив самые эффективные меры. Так, предлагается приподнять на восемь сантиметров над проезжей частью перекрёстки с введением ограничения скорости в 20–40 км/ч, сократить число полос для движения или уменьшить их ширину, а также организовывать зигзагообразное движение машин с помощью направляющих островков. Последний способ в документах назван шиканом, этот термин заимствован из "Формулы-1", где так называется последовательность тесных извивающихся поворотов. Метод планируется применять на улицах с низкой интенсивностью движения протяжённостью не более 200 метров, за пределами федеральных трасс, мостов, путепроводов, эстакад и не ближе 100 метров к железнодорожным переездам.

Кроме того, ГОСТ установит нормативы ограничения скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Внутри микрорайонов она не должна превышать 20 км/ч, на улицах городского и местного значения — 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения — 40 км/ч, а на загородных дорогах — 70 км/ч. Пешеходные переходы рядом со школами и детскими садами предлагается приподнимать на 7–15 сантиметров (в зависимости от наличия бордюра).

Документ вводит и ряд терминов, которые используются на практике, однако не прописаны официально. Например, дивертором называют ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрёстке, а рефюжем — защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов.

При этом версия единого стандарта уже получила несколько критических отзывов. В частности, глава Союза пешеходов Владимир Соколов обратил внимание на норматив, позволяющий обустраивать парковочные места с частичным использованием тротуара, заметив, что отнимать у пешеходов часть прохожей зоны, означает создавать для них затруднения при движении и подвергать опасности. В ГИБДД же критически отозвались о методах успокоения движения через зигзаги и шиканы, заметив, что правила применения разметки уже установлены и ими ничего подобного не регламентировано, а для введения подобных предложений необходимы должные основания.

Окончательное решение о включении ГОСТа в перечень стандартов в области безопасности движения, обязательных для соблюдения, будет приниматься ГИБДД и Минтрансом, уточнили в РосдорНИИ.