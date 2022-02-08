Панда Диндин из Московского зоопарка предсказала итоги Игр в Пекине для фигуристов РФ

Панда Диндин из Московского зоопарка предсказала итоги Олимпийских игр в Пекине, а потом вместе с сородичем Жуи полакомилась тортом из бамбука. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

Панда Диндин из Московского зоопарка предсказала, какие медали завоюют фигуристы российской сборной на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба зоопарка.

В мероприятии также приняли участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию Аделина Сотникова и Дмитрий Соловьёв. В этот раз Диндин предложили выбрать один из трёх мячей с изображениями олимпийских медалей — золотой, серебряной и бронзовой. Войдя в вольер, панда быстро подошла к незнакомым для неё предметам. Изначально медведица выбрала мяч с изображением бронзы. Она долго думала, что с ним делать, и даже подняла лапку, чтобы смахнуть предмет. Однако потом её внимание привлёк мяч с изображением золотой медали. Панда схватила его, уселась и начала грызть. Остаётся верить, что российские фигуристы завоюют больше всего именно золотых медалей. К тому же они уже стали победителями в командном турнире.

Кроме того, сотрудники зоопарка в честь зимней Олимпиады в Пекине приготовили для чёрно-белых медведей тематические торты из льда и бамбука. На вершине таких десертов были установлены талисманы Игр — панда Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун. На тортах также разместили кольца, сделанные из панда-кейков. Лакомства достались не только Диндин, но и её сородичу Жуи, который в первую очередь увидел ростки бамбука и достал их из торта, чем сломал всю конструкцию. А медведица, заметив свой подарок, сначала взялась за олимпийские кольца, а потом уже добралась до бамбука.

Аделина Сотникова и Дмитрий Соловьёв поделились, что и ранее им довелось посмотреть на больших панд. В перерыве между соревнованиями они посетили зоопарк Пекина. Однако с Жуи и Диндин фигуристы познакомились впервые.

Соловьёв также спросил о рецепте панда-кейков и откуда его узнали зоологи. По словам заведующей отделом "Фауна Китая" Ирины Овчинниковой, сотрудники Московского зоопарка специально ездили на стажировку в Китай, где им рассказали всё о содержании больших панд. А теперь сотрудники регулярно консультируются с китайскими коллегами.

Сотникова же обратила внимание на разное поведение московских панд. Так, если Жуи более решительный и дерзкий, то Диндин ведёт себя так, как подобает настоящей девочке: неспешно подходит и задумчиво выбирает лакомство.