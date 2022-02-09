Россиянам могут разрешить объявлять себя банкротом без суда при долгах до 1,5 млн

Верховный суд РФ предложил повысить сумму долга по внесудебным процедурам о банкротстве граждан с 500 тысяч до 1,5 млн рублей, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"В целях дальнейшего упрощения и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой нагрузки мы предлагаем повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во внесудебной форме, до 1,5 млн рублей", — заявил Лебедев в ходе выступления на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.