Россиянам могут разрешить объявлять себя банкротом без суда при долгах до 1,5 млн
Такая инициатива связана с целью дальнейшего упрощения и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой нагрузки.
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Верховный суд РФ предложил повысить сумму долга по внесудебным процедурам о банкротстве граждан с 500 тысяч до 1,5 млн рублей, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
"В целях дальнейшего упрощения и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой нагрузки мы предлагаем повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во внесудебной форме, до 1,5 млн рублей", — заявил Лебедев в ходе выступления на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Ранее Лайф сообщал, что долги россиян для списания по банкротству превысили два миллиарда рублей. А количество одобренных заявлений растёт и уже достигло почти шести тысяч с момента появления такой возможности.
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