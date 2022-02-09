Москвич выманил у приятеля 15 млн на "прибыльный бизнес" и купил себе "гелендваген"

Очередной московский аферист втёрся в доверие к приятелю и выманил у того 15 миллионов рублей. Кругленькую сумму ему удалось заработать всего за один вечер, а после спустить её на "гелик". Однако теперь у него появились проблемы с полицией, пишет телеграм-канал SHOT.

История началась ещё два года назад, когда 39-летний Павел Пак познакомился в одном из московских ресторанов с Арсением Соколовым — начальником службы безопасности крупной фирмы. Они оказались на одной волне и сразу нашли общий язык, в итоге весь вечер провели вместе. В какой-то момент мужчины совсем побратались, ушлый Павел начал втирать своего новому другу какую-то дичь — предлагал замутить совместный бизнес с неплохой прибылью. Речь шла про некий участок в акватории на Сахалине, где тот будет заниматься разведением морских ежей. План уже намечен, дело оставалось за малым — оформить доки и привлечь к проекту учёных и водолазов.

Разгорячённому алкоголем Соколову идея очень понравилась, и он решил сотрудничать с Паком, чтобы потом поставлять деликатесных ежей в московские заведения. Горе-бизнесмен долго не думал и принёс тому чемодан кеша — целых 15 миллионов рублей. Однако шло время, а дело застопорилось, не было ни новостей, ни продвижения. При этом у предприимчивого генератора идей появился новенький "гелендваген".

Тогда-то Арсений и смекнул, что пахнет нечистым и его приятель оказался обычным мошенником. Но наш герой оказался не только доверчивым, но ещё и невероятно терпеливым. Целых два года он пытался договориться с обманщиком, чтобы тот вернул деньги без привлечения правоохранителей. Но всё это время аферист лишь кормил своего друга обещаниями, а сам разъезжал по столице на "чёрном квадрате".

Но, видимо, терпение Арсения наконец-то лопнуло, и он сделал решительный шаг — написал заявление в полицию на своего партнёра. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.