Племянник Сталина второй раз поверил мошенникам и перевёл им 16 млн рублей

Ветеран Великой Отечественной войны и племянник Иосифа Сталина 93-летний Леонид Аллилуев второй раз за 2021 год попался в лапы ушлых телефонных мошенников, которые обманули пенсионера на 16 млн рублей.

"Мне очень плохо, не могу даже разговаривать толком. Мошенники очень грамотно разговаривали и пугали, что я останусь без денег. У меня не было сомнений. В прошлом году меня обманули: с моей карты аферисты списали два миллиона и их так и не вернули. Но тогда я вовремя обратился в полицию, и оставшиеся деньги удалось сохранить", — рассказал Аллилуев.

Родственник экс-вождя обратился в столичную полицию 8 февраля. Дед рассказал, что мошенники позвонили ему в начале сентября прошлого года. Аферист представился сотрудником ЦБ по имени Александр и сообщил пенсионеру, что тому необходимо обновить счёт в одном из банков для защиты от мошенников и назвать данные для перевода денег. За месяц доверчивый пенсионер перевёл около 16 млн рублей. После получения средств жулики перестали выходить на связь. Спустя некоторое время Леонид понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

"В полицию обратился 93-летний Леонид Аллилуев. Ранее мужчину уже обворовывали мошенники, теперь это повторилось в уже более крупном размере. С начала сентября по конец октября Леонид Станиславович перевёл на счета аферистов 16 млн рублей. Мошенники убедили мужчину, что это необходимая мера для защиты его сбережений и так называемого обновления счёта. В реальности же аферисты диктовали пенсионеру свои счета, на которые и поступали миллионы рублей", — сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.