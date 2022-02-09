Юрист Алексеев счёл недопустимым перенос награждения россиян на ОИ из-за допинг-тестов

С юридической точки зрения откладывать награждение спортсменов из-за того, что лаборатория ещё не предоставила результаты допинг-тестов, неправомерно. Согласно правилам, церемония проводится в любом случае, рассказал глава Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

"Общепринятая процедура допингового контроля такова: если тест проводился до начала соревнований, то есть определённое время на его исследование в допинг-лаборатории. Результат теста — это официальная информация, но пока её нет, говорить о каких-то нарушениях преждевременно. Оснований для отмены или приостановки награждений, если нет официальной информации о каких-то нарушениях, нет", — объяснил юрист в беседе с телеканалом "360".

Он подчеркнул, что никакой отрицательной информации от официальных источников о российских спортсменах не было. И, даже если будут обнаружены нарушения, это ещё не значит, что олимпийцы виновны. Этот факт нужно будет доказать в ходе расследования. По его словам, спортивное право не очень жёсткое и часто на те или иные решения могут повлиять организаторы мероприятий. Именно поэтому в данном случае стало возможно отложить награждение.