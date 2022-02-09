Губерниев матом отреагировал на слухи о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева возмутила новость о том, что церемонию награждения российских фигуристов на пекинской Олимпиаде задерживают из-за проблем с подозрительным допинг-тестом. По его мнению, другого развития событий не стоило и ожидать.

"Если кто-то из наших фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики перед командным турниром Олимпиады — это полный ***!!! Никогда такого не было, и вот опять! Ждём инфу!" — написал он в своём телеграм-канале.