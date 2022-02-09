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Губерниев матом отреагировал на слухи о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста

По его мнению, сложившуюся ситуацию идеально описывают слова бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина "никогда такого не было, и вот опять".

9 февраля, 07:45
<p>Кадр из видео Telegram / <a href="https://t.me/RealGuberniev/3225" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Реальный Губер</a></p>

Кадр из видео Telegram / Реальный Губер

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева возмутила новость о том, что церемонию награждения российских фигуристов на пекинской Олимпиаде задерживают из-за проблем с подозрительным допинг-тестом. По его мнению, другого развития событий не стоило и ожидать.

"Если кто-то из наших фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики перед командным турниром Олимпиады — это полный ***!!! Никогда такого не было, и вот опять! Ждём инфу!"написал он в своём телеграм-канале.

Inside the Games: Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задерживают из-за допинг-теста

Inside the Games: Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задерживают из-за допинг-теста

Ранее также стало известно, что российскую бегунью Ирину Давыдову могут дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил. Срок возможной дисквалификации рассчитан на два года, однако спортсменка может обжаловать данное решение.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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