Губерниев матом отреагировал на слухи о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста
По его мнению, сложившуюся ситуацию идеально описывают слова бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина "никогда такого не было, и вот опять".
Кадр из видео Telegram / Реальный Губер
Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева возмутила новость о том, что церемонию награждения российских фигуристов на пекинской Олимпиаде задерживают из-за проблем с подозрительным допинг-тестом. По его мнению, другого развития событий не стоило и ожидать.
"Если кто-то из наших фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики перед командным турниром Олимпиады — это полный ***!!! Никогда такого не было, и вот опять! Ждём инфу!" — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее также стало известно, что российскую бегунью Ирину Давыдову могут дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил. Срок возможной дисквалификации рассчитан на два года, однако спортсменка может обжаловать данное решение.
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