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ФФККР отказалась комментировать ситуацию о переносе награждения фигуристов из-за "допинга"

Напомним, по информации СМИ, один из наших спортсменов мог сдать положительный тест на запрещённые вещества.

9 февраля, 07:45

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стали комментировать информацию о переносе церемонии награждения победителей командного турнира в рамках Олимпиады в Пекине.

"Пока без комментариев, мы пока знаем то, что знают все по поводу переноса церемонии награждения", — заявила РИА "Новости" пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

Inside the Games: Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задерживают из-за допинг-теста

Inside the Games: Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задерживают из-за допинг-теста

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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