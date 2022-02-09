ФФККР отказалась комментировать ситуацию о переносе награждения фигуристов из-за "допинга"

По данным СМИ, один из российских спортсменов мог получить положительный результат допинг-теста.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стали комментировать информацию о переносе церемонии награждения победителей командного турнира в рамках Олимпиады в Пекине.

"Пока без комментариев, мы пока знаем то, что знают все по поводу переноса церемонии награждения", — заявила РИА "Новости" пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.