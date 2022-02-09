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Регион
Опубликовано 9 февраля 2022, 07:45
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ФФККР отказалась комментировать ситуацию о переносе награждения фигуристов из-за "допинга"

По данным СМИ, один из российских спортсменов мог получить положительный результат допинг-теста.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стали комментировать информацию о переносе церемонии награждения победителей командного турнира в рамках Олимпиады в Пекине.

"Пока без комментариев, мы пока знаем то, что знают все по поводу переноса церемонии награждения", — заявила РИА "Новости" пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

Inside the Games: Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задерживают из-за допинг-теста
Inside the Games: Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задерживают из-за допинг-теста

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов.

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Шамиль Гаджиев
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