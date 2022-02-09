Inside the Games: Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задерживают из-за допинг-теста
Церемония должна была состояться ещё в понедельник, но была перенесена. Не состоялась она и во вторник.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине задерживают якобы из-за проблем с допинг-тестом, сданным перед Играми-2022. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Официального подтверждения информации нет, в Международном союзе конькобежцев (ISU) подтверждают лишь то, что задержка награждения вызвана "юридическим вопросом". В МОК заявили, что проводят юридические консультации с ISU.
"Поскольку всё это имеет юридические последствия, я не могу ничего говорить об этом сейчас", — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
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Напомним, сборная России по фигурному катанию взяла золото Олимпиады в Пекине, победив в командном турнире. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Церемония награждения наших фигуристов должна была состояться ещё в понедельник, но была перенесена. Не состоялась она и во вторник.
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