Inside the Games: Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задерживают из-за допинг-теста

Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине задерживают якобы из-за проблем с допинг-тестом, сданным перед Играми-2022. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Официального подтверждения информации нет, в Международном союзе конькобежцев (ISU) подтверждают лишь то, что задержка награждения вызвана "юридическим вопросом". В МОК заявили, что проводят юридические консультации с ISU.

"Поскольку всё это имеет юридические последствия, я не могу ничего говорить об этом сейчас", — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.