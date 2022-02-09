RT DE обратилась в суд с требованием отменить запрет на вещание в Германии

RT DE Productions намерена добиться возобновления вещания канала RT DE в Германии с помощью суда. С соответствующим требованием компания обратилась в Административный суд Берлина. Об этом сообщается на сайте RT.





"Представители MABB (немецкого регулятора. — Прим. Лайфа) утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО "ТВ-новости" из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности", — говорится заявлении.