RT DE обратилась в суд с требованием отменить запрет на вещание в Германии
В заявлении компании подчёркивается, что решение немецкого регулятора MABB о запрете работы телеканала было неправомерным.
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RT DE Productions намерена добиться возобновления вещания канала RT DE в Германии с помощью суда. С соответствующим требованием компания обратилась в Административный суд Берлина. Об этом сообщается на сайте RT.
"Представители MABB (немецкого регулятора. — Прим. Лайфа) утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО "ТВ-новости" из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности", — говорится заявлении.
В RT DE Productions добавили, что компания предоставляет услуги АНО "ТВ-новости" исключительно как производитель контента.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения.
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