Захарова обвинила Германию в подлоге в ситуации с RT DE и пригрозила зеркальным ответом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова зеркально ответить Германии в ситуации с запретом вещания телеканала RT DE, и назвала условие, при котором российская сторона может пойти навстречу.

"Я знаю, что у RT DE будет всё хорошо, я знаю, что будем предпринимать мы. Если власти Германии пойдут по пути сохранения нынешней ситуации, или по пути эскалации, ужесточения ситуации — они увидят зеркальный ответ от нас. Если мы увидим желание от Германии каким-то образом ситуацию нормализовать, я вас уверяю, мы к этому готовы", — сообщила дипломат в беседе с RT.

При этом Захарова отметила, что "речь идёт о явном подлоге", так как именно структуры Германии должны были выдать лицензию, но они её не выдали, поэтому вещание и запрещено. Дипломат подчеркнула, что на немецком языке говорят в ряде стран и ФРГ не может выдавать лицензии на основании языка.

"Это ложь, это неправда. Дело в том, что телеканал вещает из Москвы, из Российской Федерации, не из Германии. Соответственно, Германия в данном случае имеет лишь языковую привязку, но абсолютно никаким образом не связана с выдачей лицензии", — сказала она.

По словам Захаровой, Сербия выдала каналу полноценную лицензию, которая даёт право на вещание в 33 странах, и это "записано в конвенции, договоре, соглашении о транснациональном вещании на территории стран – подписантов документа".