Захарова обвинила Германию в подлоге в ситуации с RT DE и пригрозила зеркальным ответом
Дипломат подчеркнула, что на немецком языке говорят в ряде стран и ФРГ не может выдавать лицензии на основании языка.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото на обложке © Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова зеркально ответить Германии в ситуации с запретом вещания телеканала RT DE, и назвала условие, при котором российская сторона может пойти навстречу.
"Я знаю, что у RT DE будет всё хорошо, я знаю, что будем предпринимать мы. Если власти Германии пойдут по пути сохранения нынешней ситуации, или по пути эскалации, ужесточения ситуации — они увидят зеркальный ответ от нас. Если мы увидим желание от Германии каким-то образом ситуацию нормализовать, я вас уверяю, мы к этому готовы", — сообщила дипломат в беседе с RT.
При этом Захарова отметила, что "речь идёт о явном подлоге", так как именно структуры Германии должны были выдать лицензию, но они её не выдали, поэтому вещание и запрещено. Дипломат подчеркнула, что на немецком языке говорят в ряде стран и ФРГ не может выдавать лицензии на основании языка.
"Это ложь, это неправда. Дело в том, что телеканал вещает из Москвы, из Российской Федерации, не из Германии. Соответственно, Германия в данном случае имеет лишь языковую привязку, но абсолютно никаким образом не связана с выдачей лицензии", — сказала она.
По словам Захаровой, Сербия выдала каналу полноценную лицензию, которая даёт право на вещание в 33 странах, и это "записано в конвенции, договоре, соглашении о транснациональном вещании на территории стран – подписантов документа".
"Когда мы слышим от немецкой стороны заявления об отсутствии лицензии, о том, что канал якобы нарушил какие-то внутренние правила, что это государственный канал, — это всё от лукавого", — подчеркнула представитель МИД России.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle должно было закрыться 4 февраля по решению российской власти. Но оно продолжило свою работу. Днём 4 февраля сообщалось, что Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет. Позднее стало известно, что московское бюро телеканала всё-таки закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании на территории страны.
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