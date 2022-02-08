В ЕС назвали "ошибкой с коротким сроком жизни" новость Bloomberg о "вторжении" РФ

Евросоюз считает, что сообщение агентства Bloomberg, которое опубликовало новость о "вторжении" России на территорию Украины, является "ошибкой с коротким сроком жизни". Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы заметили это сообщение в медленные часы выходного дня, однако поняли, что это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило. Она не вызвала особого резонанса и не привлекла внимания СМИ", — цитирует ТАСС Стано.