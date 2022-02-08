В ЕС назвали "ошибкой с коротким сроком жизни" новость Bloomberg о "вторжении" РФ
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что подобное в новостных сообщениях случается довольно часто, но важно, чтобы недоразумения были признаны и исправлены.
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Евросоюз считает, что сообщение агентства Bloomberg, которое опубликовало новость о "вторжении" России на территорию Украины, является "ошибкой с коротким сроком жизни". Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Мы заметили это сообщение в медленные часы выходного дня, однако поняли, что это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило. Она не вызвала особого резонанса и не привлекла внимания СМИ", — цитирует ТАСС Стано.
Он добавил, что ошибки в новостных сообщениях случаются довольно часто, но важно, чтобы они были признаны и исправлены.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
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