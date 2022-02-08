НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Газпром" обвинил власти Молдавии в нарушении условий аудита долга "Молдовагаза"

В компании подчеркнули, что подобный односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности.

8 февраля, 16:13

Фото на обложке © ТАСС / Демидецкий Вениамин

"Газпром" обвинил власти Молдавии в одностороннем подходе к проведению аудита по долгу "Молдовагаза", что нарушает достигнутые ранее договорённости. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идёт вразрез с договорённостями, достигнутыми в октябре 2021 года", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что назначенное на 2 февраля заседание не состоялось из-за неявки представителей Правительства Молдавии. Вместо этого власти сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. При этом не были учтены предложения "Газпрома", ранее направленные стране.

Протестующие в Молдавии попросили у Путина помощи в решении газового кризиса

Протестующие в Молдавии попросили у Путина помощи в решении газового кризиса

В компании подчеркнули, что подобный односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности.

"Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом АО "Молдовагаз", — заключили в холдинге.

Стоимость российского газа для Молдавии в феврале снизится до $563

Стоимость российского газа для Молдавии в феврале снизится до $563

Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала недружественным жестом письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1