"Газпром" обвинил власти Молдавии в нарушении условий аудита долга "Молдовагаза"
В компании подчеркнули, что подобный односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности.
Фото на обложке © ТАСС / Демидецкий Вениамин
"Газпром" обвинил власти Молдавии в одностороннем подходе к проведению аудита по долгу "Молдовагаза", что нарушает достигнутые ранее договорённости. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идёт вразрез с договорённостями, достигнутыми в октябре 2021 года", — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что назначенное на 2 февраля заседание не состоялось из-за неявки представителей Правительства Молдавии. Вместо этого власти сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. При этом не были учтены предложения "Газпрома", ранее направленные стране.
В компании подчеркнули, что подобный односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности.
"Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом АО "Молдовагаз", — заключили в холдинге.
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала недружественным жестом письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику.
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