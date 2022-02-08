"Газпром" обвинил власти Молдавии в нарушении условий аудита долга "Молдовагаза"

"Газпром" обвинил власти Молдавии в одностороннем подходе к проведению аудита по долгу "Молдовагаза", что нарушает достигнутые ранее договорённости. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идёт вразрез с договорённостями, достигнутыми в октябре 2021 года", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что назначенное на 2 февраля заседание не состоялось из-за неявки представителей Правительства Молдавии. Вместо этого власти сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. При этом не были учтены предложения "Газпрома", ранее направленные стране.

В компании подчеркнули, что подобный односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности.