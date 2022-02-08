В Москве глыба льда рухнула на машину, зацепив выходившую из авто девушку

В Москве глыба льда упала на автомобиль, зацепив выходившую из него девушку. Видео © LIFE

В Москве глыба льда рухнула с крыши на машину, зацепив руку девушки, которая выходила из авто. Об этом Лайфу рассказала сама пострадавшая.

Инцидент произошёл ночью по адресу 2-й Автозаводский проезд, дом 3. Огромная глыба льда упала на капот автомобиля, разбив его. Также кусок льда задел выходившую из машины девушку, повредив ей руку. У потерпевшей ушиб и синяк практически на всю руку, однако она не стала обращаться в больницу.

На видео, предоставленном Лайфу, можно увидеть серьёзные повреждения транспорта, а именно большую вмятину на капоте. Пострадавшая также показала, что снег до сих пор продолжает падать огромными кусками на пешеходную часть рядом с подъездом.

"Убирать глыбы нужно. Это мог выйти ребёнок, взрослый, мама могла отправить ребёнка гулять. Это произошло буквально на выходе из подъезда. И с такой вот силой падают глыбы. Снег не убирают. И, наверное, ждут, что кому-то на голову упадёт, когда человек пострадает", — прокомментировала потерпевшая.

Номер "Жилищника Даниловского района", указанный на подъезде, оказался недоступен. Девушка написала заявление в полицию.